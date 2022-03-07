В Україні з'явився канал в популярному месенджері, на цей раз стосується розшуку зниклих дітей

Те, що допомогти тим, хто раптово втратив зв'язок зі своїми дітьми, внаслідок військових дій сил країни-агресора проти України, може один зі створених Telegram-каналів, у своєму акаунті цього ж месенджера, повідомляє глава Міністерства цифрової трансформації, Михайло Федоров .

Оперативно відшукати інформацію про зниклих дітей, можна відправивши запит про пошук за посиланням https://t.me/poshuk_znyklyh .

У цей запит, щодо як зниклих, так і знайдених дітей, слід внести:

ім'я та прізвище зниклої особи;

рік її народження;

відомості про інцидент, при яких вона зникла;

коли останній раз виходила на зв'язок;

контактний номер, якщо є.

Крім дітей, використовуючи цю ж пошукову базу, можна відшукати й дорослих, зв'язок з якими була втрачена.

Але потрібно врахувати - краще максимально перевіряти інформацію, що вноситься, оскільки вже з'являються фейки, щоб посіяти ще більше паніки серед українців.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що саме російський генерал, який народився в українському Чугуєві, наказував бомбити мирний Харків.

Також раніше ми інформували про те, що радник глави офісу Президента Михайло Подоляк дорікнув західних партнерів нашої країни в пасивності.

А до цього наш портал повідомляли про те, що "Асоціація платників податків Києва", закликала банки скасувати комісію за перерахування грошей між картками.