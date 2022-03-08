Ситуація не відрізняється стабільністю, але є й хороші новини.

Ситуація в Запорізькій області залишається напруженою, але російські окупанти так і не змогли просунутися далі

Те, які обставини зараз спостерігаються в регіоні, і з яких населених пунктів ворог вже майже вибитий, посилаючись на телемарафон за участю голови Запорізької ОДА, Олександра Старуха, пишуть " Українські національні новини ".

В останню добу, бойові дії йдуть поблизу від населених пунктів Пологи та Гуляйполе. З Гуляйполя нашим Збройним силам вдалося вибити війська країни-агресора. Однак, не все так просто - вищевказані міста постійно переходять "з рук в руки", так що ситуація досить нестабільна.

Тим не менш, з Гуляйполя у Запоріжжя успішно евакуювали близько 100 дітей, і вже надають неповнолітнім всю необхідну допомогу.

За словами Старуха, нарешті запрацювала вся необхідна модель евакуації. Трохи пізніше перейдуть до спроб вивезення жінок з дітьми та літніх людей - стільки, скільки зможуть.

Втім, мова поки не йде про Пологи - тут обставини ще складніші.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що контроль за вартістю соціально значущих продуктів харчування повинна здійснювати місцева влада.

Також раніше ми інформували про те, що російські окупанти готуються до штурму столиці України.

А до цього наш портал повідомляли про те, яких домовленостей вдалося досягти на третьому раунді переговорів з країною-окупантом.