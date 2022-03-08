Якщо Польща допоможе Україні, то й Великобританія не залишиться осторонь.

Великобританія висловила готовність у підтримці Польщі, якщо та віддасть Україні свій парк літаків

Про те, що глава Міністерства оборони Великобританії, Бен Уоллес повідомив, що Туманний Альбіон цілком може підтримати Польщу, якщо вона все ж вирішить направити в Україну свої бойові літаки, але попередив, про деякі прямі наслідки для сусідньої країни, посилаючись на агентство "Reuters", пише " Українська правда ".

За словами Уолесса, він би зміг підтримати поляків, як і будь-який вибір, зроблений в Польщі, оскільки в Сполученому Королівстві просто немає ніяких літаків, якими могли б користуватися пілоти України.

Проте Великобританія обіцяє захистити Польщу, допомогти їй у всьому, якщо це буде потрібно. Своєю чергою, в Польщі розуміють, що вибір, який вони зроблять, не тільки може допомогти Україні, що прекрасно, але, і, ймовірно, приведе їх до прямого зіткнення з Росією або Білоруссю.

Нагадаємо, що Великобританія неодноразово надавала Україні оборонну зброю, а також іншу, як військову, так і гуманітарну допомогу.

Також, в середу цю середу Уоллес зробить заяву в парламенті, в якій повинні визначити, яку подальшу допомогу(з летальною або нелетальною зброєю) буде надавати Великобританія, а також які подібні заходи в британському уряді стануть просити прийняти інші країни.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Світовий банк затвердив безплатний пакет додаткової бюджетної підтримки для України.

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