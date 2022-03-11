До складу Збройних сил РФ готові брати всіх, навіть тих, хто не має досвіду військової служби.

У Росії через брак солдатів, які мруть на війні в Україні, продовжують проводити так звану мобілізацію. Тепер у Кремлі вирішили вербувати ув'язнених у Ростовській області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

До складу Збройних сил РФ готові брати всіх, навіть тих, хто не має досвіду військової служби.

"При гострій необхідності в поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних збройних угруповань в Ростовській області у виправних колоніях триває робота серед ув'язнених з пропозицією приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію", - йдеться в повідомленні.

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