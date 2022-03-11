У Росії через брак солдатів, які мруть на війні в Україні, продовжують проводити так звану мобілізацію. Тепер у Кремлі вирішили вербувати ув'язнених у Ростовській області.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
До складу Збройних сил РФ готові брати всіх, навіть тих, хто не має досвіду військової служби.
"При гострій необхідності в поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних збройних угруповань в Ростовській області у виправних колоніях триває робота серед ув'язнених з пропозицією приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, боєць ЗСУ висміяв російську армію, відео.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Головне за ніч: авіаудари по Луцьку, Івано-Франківську, Дніпру, нові санкції проти РФ і допомога Україні
Відомий розслідувач назвав терміни завершення боїв в Україні: "Позиції Росії слабшають"
"Україна не здалася": Кулеба оголосив, чим закінчилися півторагодинні переговори з Лавровим
Дружина екс-нардепа Євгена Дейдея повідомила про трагедію з чоловіком: "Клявся бути зі мною до кінця життя"
Як повідомляла Politeka, супутники показали руйнування під Києвом.
Також Politeka писала, під Києвом стоять кадирівці, які відкривають вогонь по солдатам РФ.