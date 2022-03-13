Як пише Politeka.net, українці 18-ту добу борються за незалежність з окупаційною армією Росії. Прес-служба ГУР Міноборони України оновила дані про втрати армії Росії.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 склали:
- особового складу-понад 12 000 осіб,
- танків-374 од,
- бойових броньованих машин-1226 од,
- артилерійських систем-140 од,
- РСЗВ-62 од,
- засоби ППО-34 од,
- літаків-74 од,
- вертольотів-86 од,
- автомобільної техніки-600 од,
- Кораблі / катери-3 од,
- цистерн з ПММ-60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня-7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!",- було написано в повідомленні.
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Варто відзначити, що найбільше підбили бойових броньованих машин і літаків, якщо порівнювати з минулим зведенням.
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