Як пише Politeka.net, українці 18-ту добу борються за незалежність з окупаційною армією Росії. Прес-служба ГУР Міноборони України оновила дані про втрати армії Росії.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 склали:

особового складу-понад 12 000 осіб,

танків-374 од,

бойових броньованих машин-1226 од,

артилерійських систем-140 од,

РСЗВ-62 од,

засоби ППО-34 од,

літаків-74 од,

вертольотів-86 од,

автомобільної техніки-600 од,

Кораблі / катери-3 од,

цистерн з ПММ-60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня-7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бий окупанта! Разом переможемо!",- було написано в повідомленні.

Варто відзначити, що найбільше підбили бойових броньованих машин і літаків, якщо порівнювати з минулим зведенням.

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