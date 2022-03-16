Родичі загиблих "новобранців", призваних з "ЛНР/ДНР", можуть не розраховувати будь-яку компенсацію

Про те, що російські окупанти не платять ніяких грошей у якості компенсацій сім'ям, якщо вбитого солдата до цього призвали з території ОРДЛО, а не з РФ, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує Генерального управління розвідки Міноборони України.

Один з пунктів, що видають тіла загиблих мобілізованих (обов'язок покладено на так звану "поліцію" окупантів), відкрили на базі магазину "Копійка", в тимчасово захопленому Луганську.

Родичі загиблих, іноді й замість трупа, отримують часто просто свідоцтво про смерть, але ніяких пояснень щодо місця та обставин загибелі "новобранця", рідним не надають. Як вже зрозуміло, компенсації за смерть "призовника", навіть якщо є російський паспорт, їм не виплачують. Особливий цинізм у тому, що у РФ, родичам загиблих у бойових діях проти України, пообіцяли компенсацію в 12 мільйонів рублів за кожне тіло.

Також, відповідно до інформації, наданої ГУР МО України, на тимчасово окупованих територіях Донецької області, так і набирають особовий склад в 1-й Армійський корпус війська окупантів, відправляючи "гарматне м'ясо" в місця найбільш інтенсивних боїв. Зазвичай ці "новобранці" прибирають перешкоди на передовій або риють окопи. До речі, рівень втрат серед подібних "мобілізованих", становить від 70 до 80 відсотків.

Бажаючи приховати реальні втрати, окупанти просто спалюють тіла основної маси загиблих "мобілізованих" з ОРДЛО, включаючи й добровольців з території РФ, що відбувається в печах "Донецького металургійного комбінату".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, як НАТО допоможе Україні захистити небо.

Також раніше ми інформували про те, що, які правила слід дотримуватися українцям, якщо є бажання вижити.

А до цього наш портал повідомляли про те, що харків'янка допомагала окупантам бомбити рідне місто.