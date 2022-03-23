З метою забезпечення безперебійної роботи підприємств в умовах воєнного стану постановою Кабінеті міністрів від 13 березня 2022 р. № 303 було припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду і ринкового нагляду.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Держпродспоживслужба.

Контроль буде здійснюватися лише задля стримання зростання цін на соціально значущу продукцію.

До переліку таких товарів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 223 увійшли:

- борошно пшеничне;

- макаронні вироби;

- батон;

- хліб;

- крупа гречана;

- крупа вівсяна;

- свинина;

- яловичина;

- птиця (тушки курячі);

- молоко;

- масло вершкове;

- сметана;

яйця курячі;

олія соняшникова;

цукор кристалічний;

- капуста білокачанна;

- цибуля ріпчаста;

- буряк;

- морква;

- картопля;

- етанол (розчин 96%);

- нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні;

- антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;

- бензин (марки А-92, А-95);

- дизельне пальне;

- газ скраплений для автомобілів.

«З метою оперативного реагування та забезпечення контролю за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг», - йдеться у повідомленні.

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