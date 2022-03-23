Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Держпродспоживслужба.
Контроль буде здійснюватися лише задля стримання зростання цін на соціально значущу продукцію.
До переліку таких товарів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 223 увійшли:
- борошно пшеничне;
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- макаронні вироби;
- батон;
- хліб;
- крупа гречана;
- крупа вівсяна;
- свинина;
- яловичина;
- птиця (тушки курячі);
- молоко;
- масло вершкове;
- сметана;
- яйця курячі;
- олія соняшникова;
- цукор кристалічний;
- капуста білокачанна;
- цибуля ріпчаста;
- буряк;
- морква;
- картопля;
- етанол (розчин 96%);
- нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні;
- антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;
- бензин (марки А-92, А-95);
- дизельне пальне;
- газ скраплений для автомобілів.
«З метою оперативного реагування та забезпечення контролю за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг», - йдеться у повідомленні.
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