Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Держпродспоживслужба.

Контроль буде здійснюватися лише задля стримання зростання цін на соціально значущу продукцію.

До переліку таких товарів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 223 увійшли:

- борошно пшеничне;

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- макаронні вироби;

- батон;

- хліб;

- крупа гречана;

- крупа вівсяна;

- свинина;

- яловичина;

- птиця (тушки курячі);

- молоко;

- масло вершкове;

- сметана;

  • яйця курячі;
  • олія соняшникова;
  • цукор кристалічний;

- капуста білокачанна;

- цибуля ріпчаста;

- буряк;

- морква;

- картопля;

- етанол (розчин 96%);

- нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні;

- антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;

- бензин (марки А-92, А-95);

- дизельне пальне;

- газ скраплений для автомобілів.

«З метою оперативного реагування та забезпечення контролю за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Нацбанк оголосив українцям про важливі зміни і нові правила.

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