На міст скинули авіабомби, по цьому мосту з Чернігова рухалися евакуаційні рейси і завозилася гуманітарна допомога в місто.

Як пише Politeka.net, сьогодні вранці голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів про те, що сталося за ніч у Чернігові та області. День виявився недобрим у місті окупанти розбомбили автомобільний міст через Десну, що з'єднував місто з Києвом.

"Я не хотів записувати відео саме тут, але... цієї ночі Москальська мразота авіацією знищила автомобільний міст до Чернігова. Це не заважає нам постачати гуманітарну допомогу в Чернігів. Ми будемо постачати місто продуктами і всім необхідним. Це перше.

Друге - ми обов'язково побудуємо новий міст. Набагато краще, ніж той, що був. Він у нас був старенький. А таке місто, як Чернігів, місто-герой, заслуговує нового, крутого, сучасного мосту, і ми його обов'язково побудуємо після нашої перемоги. З холодною головою кожен робить свою справу, не відволікається на інші питання. Працювати. Віримо в Бога і в Збройні Сили України!"- каже Чаус.

Зазначимо, на міст скинули авіабомби, один з прольотів впав. По цьому мосту з Чернігова рухалися евакуаційні рейси і завозилася гуманітарна допомога в місто.

Також мер Борисполя Володимир Борисенко попросив жителів Борисполя, що в Київській області, по можливості виїхати з міста. За його словами, це стосується як жителів міста, так і тих, що приїжджають з окупованих територій, територій, де йдуть бої.

"Я звертаюся до цивільного населення бути розумними і звернутися на наш колл-центр і, по можливості, виїхати з міста. Хто не має можливості-вивеземо, хто має-організовано в колонах своїми автомобілями можете виїхати", - заявив Борисенко.

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