Також відомо, в результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків з рятувального судна "Сапфір".

Сьогодні за наказом Президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила 24-го березня повідомила міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

«В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягли 10 наших військовослужбовців. Також сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси» - сказано в повідомленні.

Також відомо, в результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків з рятувального судна "Сапфір", захоплених окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. За умовами обміну сам рятувальний корабель також буде повернутий Україні і буде відправлений в порт в Туреччині.

Також радник міністра МВС України Антон Геращенко опублікувавши нові перехоплені розмови окупантів на своєму каналі в Youtube.

Так, загарбник розповідає, як займається мародерством в Україні: «в спортивний комплекс ходили мародерити, речей собі, адідасовскіе кросівки там млявий собі лакоста парфум... Там, коротше, котеджне селище, один будинок, коротше, ну не дешевше 15 мільйонів коштує. Коротше, в покинутий будинок зайшли, я собі ноутбук забрав, два айфона забрав собі, зарядки, коротше, там духи, речі...".

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