Також 24 березня 2022 року в с.Рясне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків – 13, 14 і 15 років підірвалися на міні.

Сьогодні стало відомо, що з початку війни російські окупанти вбили в Україні 135 дітей, зросла і кількість поранених — їх 184. Про це повідомляє 25-го березня офіс Генерального прокурора на сторінці в телеграм.

"135 дітей станом на ранок 25 березня 2022 року загинуло в Україні через збройну агресію Російської Федерації. 184 дитини отримали поранення. Найбільше постраждало дітей у Київській-64, Харківській – 44, Донецькій – 46, Чернігівській – 34, Миколаївській – 25, Запорізькі 26, столиці – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14 областях», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у Рубіжному Луганської області загинули двоє дітей під час обстрілу посеред міста.

24 березня 2022 року через обстріл військовими РФ С.Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області отримали поранення двоє дітей 6 і 13 років.

Також 24 березня 2022 року в с.Рясне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків – 13, 14 і 15 років підірвалися на міні.

Вчора ми писали, за добу в Україні через обстріли загинули 7 дітей. Про це повідомляє на сторінці в соціальній мережі Фейсбук офіс Генпрокурора. Найбільше постраждалих дітей у Києві, Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Миколаївській, Житомирській, Херсонській та Сумській областях.

Також 13 березня 2022 року в м.Бучі Київської області окупанти обстріляли авто, в якому була сім'я – мати і двоє дітей 4 і 9 років загинули.

Нагадавши, Авіація окупантів різко наростила кількість обстрілів.

Також Politeka.net писала, що російські загарбники завдали нового удару по Києву.

Крім того Politeka.net повідомляла, під Києвом окупанти почали використовувати заборонені снаряди, кадри