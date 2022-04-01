Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську», щоб створити хоча б видимість своїх «успіхів» в Україні. Про це йдеться в нових перехопленнях СБУ, які публікує пресслужба.

Так, можна почути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання зробити фото- та відеофіксацію знищеної техніки.

Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.

«Попробовали подорвать ее, два килограма заложили, а она хоть бы че… Надо ее в речку везти»,- скаржиться військовий.

«Только давайте, пожалуйста, побыстрее. Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» –говорить командир.

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