Ситуація навколо східних областей України ситуація ускладнюється, тому жителів підконтрольної частини країни закликають евакуюватися. Так, в Укрзалізниці також обралися до українців підконтрольній частині Донбасу евакуюватися з регіону.

"Наші поїзні бригади роблять все, щоб продовжувати евакуаційний процес, а ми закликаємо, перш за все, жителів Донбасу користуватися нагодою, щоб убезпечити свої сім'ї", – заявили представники перевізника.

Залізницею вчора, 5 квітня, евакуювали понад 15 тисяч пасажирів зі Слов'янська, Краматорська, Покровська та Лозової (Харківська область).

Раніше повідомлялося, що жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Горського просять терміново евакуюватися. Поки російські окупанти не знищили залізницю. Про це повідомив у Facebook голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Звертаюся до кожного жителя Луганської області-евакуюйте, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися до південної частини Рубіжного. Відсутній прямий гуманітарний коридор до Кремінної... Поки є автобуси і поїзди - користуйтеся цією можливістю. Тому що вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення в Донецькій області", - закликав він.

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