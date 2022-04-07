Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами створила систему оповіщення з використанням технології Cell broadcast. Таким чином людям на мобільні телефони буде приходити повідомлення від ДСНС з інформацією про небезпеку, а також алгоритмом дій. Про це повідомляється на сайті відомства.
Так, відзначається, що повідомлення відразу виводиться на екран телефону, поверх всіх додатків або заблокованого екрану, з гучним попереджувальним сигналом. Повідомлення будуть приходити під час надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій. Людям будуть вказувати послідовність дій, які необхідно виконати, щоб уникнути небезпеки.
Повідомляється, що абонентам Київстар незабаром почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS.
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