Крім того, є 70 непізнаних тіл, які не можна ідентифікувати.

В результаті бомбардувань і обстрілів окупантів у Чернігові загинули близько 700 осіб, десятки тіл неможливо впізнати. Про це міський голова Чернігова Владислав Атрошенко сказав в ході онлайн-брифінгу восьмого квітня.

Міський голова сказав, що може поки назвати лише приблизну цифру – це 700 осіб.

«Це сукупно військових і цивільних. Крім того, є 70 тіл непізнаних, які ми не можемо ідентифікувати, хто це за люди», – зазначив він.

Зазначається, найскладніше в тому, що близько 40 осіб ще числяться зниклими безвісти.

"Є розуміння причини, але доказів немає», - сказав Атрошенко.

На даний момент в місті залишаються від 80 до 95 тисяч жителів Чернігова.

Також собщалось, ЄС прийняв п'ятий раунд санкцій проти Росії через її військову агресію проти України. Санкції спрямовані на посилення тиску на російський уряд і економіку, а також на обмеження ресурсів Кремля для агресії.

Узгоджений пакет включає ряд заходів, спрямованих на посилення тиску на російський уряд і економіку, а також на обмеження ресурсів Кремля для агресії.

Нагадавши, у Британії відреагували на атаку по вокзалу в Краматорську: "притягнемо до відповідальності Путіна»

Як повідомляла Politeka, Росія відповість за всі звірства в Україні-заявили в ЄС

Також Politeka писала, що Борис Джонсон дав чесну оцінку діям рф в Україні