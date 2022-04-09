Зброя вривається, як будь-яка ракета, але замість того, щоб вибухнути миттєво, воно викидає до двох десятків хв.

Жителі Харківської області можуть зіткнутися з новою небезпекою – мінами, які вибухають через певні проміжки часу. Про це повідомляє видання The New York Times , в якому представлена історія, яка сталася в селі Безруки під Харковом.

Так, згідно з даними в статті, окупанти почали використовувати протитанкові міни ПТМ-1, розроблені в СРСР.

Міни доставляються до цілі снарядом, вибухають не відразу, може бути до декількох десятків боєприпасів.

Зброя вривається, як будь-яка ракета, але замість того, щоб вибухнути миттєво, воно викидає до двох десятків мін, які вибухають через певні проміжки часу.

У виданні зазначають, з самого початку вторгнення рф ясно дала зрозуміти, що готова застосовувати насильство і руйнування для досягнення своїх цілей, часто без розбору.

Ми раніше писали, на Луганщині, біля Рубіжного, дев'ятого квітня окупанти знову потрапили в цистерну з азотною кислотою. Про це повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай на сторінці в Телеграм-каналі.

"Знову хімічна атака... біля Рубіжного орки знову потрапили в цистерну з азотною кислотою ... терміново! Не виходьте з укриттів! Якщо ви в приміщенні-закрийте двері і вікна!"- інформує громадян Гайдай.

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