Жителі Харківської області можуть зіткнутися з новою небезпекою – мінами, які вибухають через певні проміжки часу. Про це повідомляє видання
Так, згідно з даними в статті, окупанти почали використовувати протитанкові міни ПТМ-1, розроблені в СРСР.
Міни доставляються до цілі снарядом, вибухають не відразу, може бути до декількох десятків боєприпасів.
Зброя вривається, як будь-яка ракета, але замість того, щоб вибухнути миттєво, воно викидає до двох десятків мін, які вибухають через певні проміжки часу.
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У виданні зазначають, з самого початку вторгнення рф ясно дала зрозуміти, що готова застосовувати насильство і руйнування для досягнення своїх цілей, часто без розбору.
Ми раніше писали, на Луганщині, біля Рубіжного, дев'ятого квітня окупанти знову потрапили в цистерну з азотною кислотою. Про це повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай на сторінці в Телеграм-каналі.
"Знову хімічна атака... біля Рубіжного орки знову потрапили в цистерну з азотною кислотою ... терміново! Не виходьте з укриттів! Якщо ви в приміщенні-закрийте двері і вікна!"- інформує громадян Гайдай.
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