Як пише Politeka.net, українці вже 53-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалося повністю зупинити орків і звільнити північ України. Важкою ситуація залишається в Херсонській області, де окупанти контролюють навіть обласний центр. У Генштабі ЗСУ повідомили, яку підлість задумали там окупанти.

"На окремих тимчасово зайнятих окупантами територіях триває підготовка до проведення незаконного референдуму щодо проголошення так званої "Херсонської Народної Республіки". Для фальсифікації його результатів планується використовувати персональні дані жителів регіону, які збирають кафіри при видачі так званої "гуманітарної допомоги". Серед жителів також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму почнеться їх "мобілізація" до лав Збройних сил Російської Федерації", - написано було в публікації.

Нагадаємо, думка про українську оборону змінилася після удару "Нептуном" по крейсеру "Москва"

А ще Politeka повідомляла, що окупанти викрали 16-річного сина голови Запорізької РДА

Також Politeka писала, що ЗСУ показали, чим ще можна збити вертоліт Ка-52



