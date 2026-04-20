Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував інформацію про будівництво доріг у Білорусі біля кордонів з Україною і оцінив, чи справді Лукашенко вступить у війну, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як повідомив Сирський, розповідає експерт, окрім доріг, йдеться про будівництво військового містечка і артилерійських позицій на кордоні з Чернігівщиною, Київщиною та Житомирщиною. Ймовірно, міркує він, росія збирається встановити у Білорусі додаткові ретранслятори для польотів дронів. Однак, нагадує експерт, це вже було, потім Федоров заявив, що антен немає, можливо, їх знищили, а Лукашенко ніяк не прокоментував це.

«Цікава деталь, погодьтеся. Знищили. Якщо Лукашенко з цим погоджується і не ставить питання, то це означає, що фактично він вразливий, що можна у Білорусі знищувати будь-який військовий об'єкт, який потенційно загрожує Україні. Все. І Лукашенко буде мовчати», – стверджує Олександр Мусієнко.

За словами експерта, про масштабні наступальні дії можна буде говорити, коли буде фіксуватися значна передислокація російських підрозділів, а цього немає. Тим паче, додає він, якщо війська ворога почнуть йти з території Білорусі, то їх зустрінуть українські дрони, артилерія, контрудари, заміновані дороги і підірвані мости. А задум росіян, констатує експерт, також полягає також у тому, щоби поширити загрозу обстрілів для Волині, Полісся, Львівщини і центральних регіонів нашої держави.

«Звичайно, теоретично такі шанси залишаються, поки триває війна, ми це розуміємо. Але про це можна буде говорити тільки тоді, коли буде фіксуватися передислокація російських підрозділів у значній кількості. Зараз цього не відзначається», – підсумовує Олександр Мусієнко.

