У ГУР розповіли, як Росія змушує своїх "відмовників" йти воювати в Україні.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що серед військовослужбовців рф зростає кількість офіційних "відмовників", а військове керівництво спонукає чоловіків воювати в Україні погрозами щодо родичів, виплат і записів у справі. Про це повідомляється на сторінці ГУР Міноборони України у Facebook.

"В армії рф триває хвиля відмов від участі у війні проти України. Так доведено, що серед "контрактників" в підрозділах 150 мотострілецької дивізії 8 Армії Південного військового округу ЗС РФ кількість відмов досягла 60-70% від загального числа особового складу.

З військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, працюють заступники командирів підрозділів з військово-політичної роботи і співробітники ФСБ. Людей переконують взяти участь у наступальних діях. У разі повторної відмови-погрожують розправами з родичами. Тим, кого не вдалося переконати, заносять запис в особову справу:"відмовився від участі в спеціальній військовій операції на території ЛНР, ДНР і України".

За даними українських розвідників, аналогічний запис отримують ті, хто досі не брав участі у війні проти України, а залишився в "стратегічному резерві" в пунктах постійної дислокації.

ГУР додає, що прибулим в частині в ході ротації, але відмовився від участі в бойових діях, у військовий квиток ставлять штамп: "Здійснив ухилення від виконання обов'язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України".

У той же час, за даними розвідки, застосовуються "специфічні методи переконання": зокрема, обіцяна виплата за поранення або контузію на суму 3 млн руб. здійснюється тільки в разі повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі в бойових діях. В іншому випадку у російських військовослужбовців виникають критичні проблеми з оформленням документів і навіть отриманням належних медичних послуг і довідок про саму наявність поранення.

"Одночасно, російське командування вживає заходів щодо приховування реальної кількості вбитих військових. Їх тіла скупчуються в моргах населених пунктів Ростовської області. Багато тіл знаходяться в моргах вже більше місяця".

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