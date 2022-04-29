Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про страшні знущання російських окупантів над мирними жителями. Так, за словами міського голови, загарбники створили в місті чотири фільтраційних табори і піддають маріупольців тортурам і знущанням.

Бойченко зазначає, що росіяни в місті застосовують різні способи знущань над людьми – як психологічні, і фізичні. Особливо це стосується чоловіків. Так, Вадим Бойченко повідомив про інциденти, коли окупанти змушують людей здирати татуювання зі шкіри камінням.

"Якщо їм татуювання здаються схожими на, як вони вважають, націоналістичні символи, вони дають хлопцеві камінчик і кажуть: стирай. І він стирає з шкіри ці татуювання, а росіяни сміються. Це відбувається в Маріуполі, в 21 столітті", - розповів мер Маріуполя.

Нагадаємо, "Ось до чого довели нас Путін і шойгу": російські солдати порівняли свою і українську аптечку на фронті.

Як повідомляла Politeka, "Всю Україну витравити до самого Львова": окупанти не соромляться своїх цілей на війні.

Також Politeka писала, що Окупанти влаштували "щурячі перегони" від дрона, але сховатися не вдалося: "В машину прямо триочковий".