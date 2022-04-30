Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі розповів про важку ситуацію в регіоні. За його словами, за добу, 29 квітня, окупанти штурмували Рубіжне і Попасну, там були зруйновані дві школи і близько двох десятків житлових будинків.

"Це ті об'єкти, про пошкодження яких повідомили рятувальникам жителі Луганщини або пожежники самостійно виїжджали на місця події. 16 масованих артилерійських атак витримали міста і села Луганщини за минулу добу", - розповів Гайдай.

Як зазначив глава Луганщини, вночі диспетчер отримав від місцевих жителів повідомлення про попадання російського снаряда по двох сусідських будинках в Рубіжному, зруйнованим і охопленим полум'ям. За словами Сергій Гайдая, часто бувають випадки, коли відбувається загоряння або пошкодження будинків, без широкого поширення вогню, тоді жителі навіть не завжди повідомляють про це.

"Ще два будинки палали в Новодружеську - наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли. Крім того, пошкоджено п'ять житлових будинків у Гірському, ще 10 – в Оріхові. Вчора вранці російською армією було обстріляно будівлю школи в нових районах Сєвєродонецька - там сталося загоряння в кабінетах", - додав Гайдай.

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