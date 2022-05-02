Про те, якою буде погода в Україні найближчими днями, розповівши у своєму телеграм-каналі синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що вдень 2 травня в більшості областей країни пануватиме тепла і суха погода.
Температура коливатиметься від + 14 до + 19 градусів. У південних і західних областях місцями повітря прогріється до +20 градусів. На заході країни за винятком Тернопільської та Хмельницької областей, а також місцями на півночі очікуються дощі, можливо з грозами.
При цьому ночі поки залишаються холодними. Так, 2 травня вночі температури опустяться до +2 градусів, а на грунті місцями очікуються заморозки до -3 градусів.
У ніч на 3 травня в середньому по Україні температура коливатиметься від +5 до +9 градусів. Найнижчі показники спостерігатимуться у Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях, де очікується то +2 до +5 градусів, а на ґрунті – до -3 градусів.
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Діденко також повідомила, що в першій половині дня 2 травня очікуються слабкі магнітні бурі.
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