Російські окупанти намагаються приховати величезні втрати в Україні, тому трупи перевозять ночами і відправляють на батьківщину невеликими партіями. Про це стало відомо з чергового перехоплення телефонних розмов росіян, оприлюднених Службою безпеки України.
В СБУ зазначають, що через те, що трупи возять невеликими кількостями, це збільшує терміни доставки. Так що родичі загиблих часто отримують вже напіврозкладений Вантаж 200, який потрібно ще й додатково ідентифікувати.
Ось уривок з телефонної розмови двох російських окупантів:
- - Ти Макеевича відправляв?
- - Його сьогодні привезли, за попередніми даними. Ось повинен пізнати його сьогодні.
- - Дружина переживає, його вже днів 6 везуть.
- - Їх маленькими пачками везуть,щоб народ не ох*евал. І вночі…
За словами загарбника, зафіксованим на записі, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося всього 20-22 людини. Ще дев'ять-відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.
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Зазначимо, що згідно з офіційними даними українського Генштабу, ЗСУ вже знищили майже 24 тисячі окупантів.
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