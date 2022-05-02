З чергового перехоплення розмов окупантів стає відомо, що мертвих окупантів перевозять невеликими партіями і ночами.

Російські окупанти намагаються приховати величезні втрати в Україні, тому трупи перевозять ночами і відправляють на батьківщину невеликими партіями. Про це стало відомо з чергового перехоплення телефонних розмов росіян, оприлюднених Службою безпеки України.

В СБУ зазначають, що через те, що трупи возять невеликими кількостями, це збільшує терміни доставки. Так що родичі загиблих часто отримують вже напіврозкладений Вантаж 200, який потрібно ще й додатково ідентифікувати.

Ось уривок з телефонної розмови двох російських окупантів:

- Ти Макеевича відправляв?

- Його сьогодні привезли, за попередніми даними. Ось повинен пізнати його сьогодні.

- Дружина переживає, його вже днів 6 везуть.

- Їх маленькими пачками везуть,щоб народ не ох*евал. І вночі…

За словами загарбника, зафіксованим на записі, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося всього 20-22 людини. Ще дев'ять-відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.

Зазначимо, що згідно з офіційними даними українського Генштабу, ЗСУ вже знищили майже 24 тисячі окупантів.

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