У суботу пішов з життя мер тимчасово окупованого росіянами міста Токмак Ігор Котелевський.

Про це 7 травня повідомив Укрінформ з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Сьогодні, 7 травня 2022 року, пішов з життя мер міста Токмак ігор Котелевський. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з'ясовуються", - повідомили в ОВА.

У публікації також наголошується, що хоча точна причина смерті міського голови поки не називається, за неофіційною інформацією, розглядається версія самогубства.

Росіяни остаточно захопили владу у Токмаці 31 березня. Того дня окупанти взяли під контроль міську раду і почали публікувати на її офіційному сайті погрози на адресу проукраїнськи налаштованих городян.

Ігор Котелевський відмовився співпрацювати з окупантами. 15 квітня він склав з себе повноваження міського голови, проте не покинув саме місто. За останній місяць звісток від нього не було. В. о. міського голови Токмака призначили Володимира Вольвача.

Ігор Котелевський був мером Токмака з 2009 року. Він переобирався на нові терміни в 2010, 2015 і 2020 роках.

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