Цікавість до нього вже коштувала життя кільком людям на Донбасі.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко розповів в Телеграм про особливо небезпечний для жителів прифронтової зони новий російський безпілотник камікадзе, який вже вбив кілька мирних українців.

Дуже важливо серйозно поставитися до цієї інформації, і військовим, і особливо цивільним у прифронтовій зоні.

Як повідомляється, новітній російський безпілотник «Куб» фірми ZALA AERO концерну «Калашников». Він вбивця-камікадзе. Ніколи не повертається назад. Летить в одну сторону. Схожий на українську «Фурію», але має більш загострені крила.

Він має три режими:

1) наводиться на ціль, атакує і вибухає в момент попадання в ціль при контакті з нею;

2) самоліквідується;

3) пастка спускається на парашуті, лежить і чекає, поки до нього хтось підійде і потім підривається.

Цікавість до нього вже коштувала життя кільком людям на Донбасі.

«Не переплутайте! І ніколи не підходьте до нього!»,- закликав журналіст.

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