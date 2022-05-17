Рф сконцентрувала 106 батальйонно-тактичних груп на території України. Війська рф дислокуються за географічним принципом: є східне, центральне, західне і південне напрямки. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США.
У Пентагоні зазначили, що ці 50 БТГ розкидані між Херсоном із Заходу і Маріуполем зі сходу. Також ЗС рф сконцентровані в районі Запоріжжя з півночі, де вони захопили АЕС в Енергодарі і аж до селища Велика Новосілка Донецької області.
На інших ділянках зосереджені менші угруповання російських БТГ, наприклад, у Східному угрупованні приблизно 20 БТГ, але не всі вони на території України. А на центральному напрямку менше 20 БТГ, всі вони зосереджені на українській території.
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
"Нас завтра може не бути": Лукашенко бурхливо відчитав бездіяльних партнерів рф та Білорусі
До 2500 гривень: українці отримають додаткові виплати, хто може розраховувати на гроші
Кошовий з "Квартал 95" розчарував українців після поїздки до Харкова: "А що ж тебе так рознесло?"
"Добрий день, нам каюк": Арестович розкрив українцям, що від них приховував
Старший представник захисту Пентагону розповів, що за вихідні росіяни додали тільки одну БТГ в Україні, тому їх кількість збільшилася з 105 до 106.
Нагадаємо, що ЗСУ досягли успіху, там де окупанти зазнали поразки: з'явилася оновлена карта обстановки на фронті.
Як повідомляла Politeka, окупанти захлинулися від заздрості після побаченого озброєння ЗСУ.
Також Politeka писала, що окупанти збільшать темп наступу, у розвідці Британії вказали на головну небезпеку.