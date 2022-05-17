За вихідні росіяни додали тільки одну БТГ в Україні.

Рф сконцентрувала 106 батальйонно-тактичних груп на території України. Війська рф дислокуються за географічним принципом: є східне, центральне, західне і південне напрямки. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США.

У Пентагоні зазначили, що ці 50 БТГ розкидані між Херсоном із Заходу і Маріуполем зі сходу. Також ЗС рф сконцентровані в районі Запоріжжя з півночі, де вони захопили АЕС в Енергодарі і аж до селища Велика Новосілка Донецької області.

На інших ділянках зосереджені менші угруповання російських БТГ, наприклад, у Східному угрупованні приблизно 20 БТГ, але не всі вони на території України. А на центральному напрямку менше 20 БТГ, всі вони зосереджені на українській території.

Старший представник захисту Пентагону розповів, що за вихідні росіяни додали тільки одну БТГ в Україні, тому їх кількість збільшилася з 105 до 106.

Нагадаємо, що ЗСУ досягли успіху, там де окупанти зазнали поразки: з'явилася оновлена карта обстановки на фронті.

Як повідомляла Politeka, окупанти захлинулися від заздрості після побаченого озброєння ЗСУ.

Також Politeka писала, що окупанти збільшать темп наступу, у розвідці Британії вказали на головну небезпеку.