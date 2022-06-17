Українські пенсіонери зможуть отримати свої виплати навіть якщо знаходяться за кордоном і у них раніше не було оформленої в Україні банківської карти.

Про те, як це можна зробити, розповіли на офіційному сайті Верховної Ради.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії понад півмільйона пенсіонерів були змушені залишити свої будинки в Україні і виїхати за кордон. Разом з цим постало питання про те, як люди зможуть отримувати пенсійні виплати.

«Під час воєнного стану, а також протягом місяця після його скасування Пенсійний фонд нараховує виплати незалежно від зареєстрованого місця проживання одержувача без додаткових звернень людини та подання підтверджуючих документів. Тому громадяни, які виїхали за кордон через війну, можуть отримувати свої пенсійні виплати», - розповіли на сайті Верховної Ради.

Пенсіонери, у яких вже були карти, оформлені в українському банку, без проблем зможуть продовжувати користуватися ними за кордоном – пенсійні нарахування продовжать надходити автоматично.

Труднощі можуть виникнути у пенсіонерів, які отримували виплати через поштові відділення «Укрпошту». Однак, і для них є вихід.

Так, люди повинні будуть змінити спосіб отримання виплати. Можна не приходити у відділення уповноваженого банку і відкрити платіжну карту через офіційний сайт або Мобільний додаток банку. При відкритті рахунку ідентифікація клієнта здійснюється банком шляхом відеоверифікації. Зараз така послуга доступна в ПриватБанку.

Пенсіонеру також потрібно буде залишити заяву про зміну способу виплати пенсії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

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