У жовтні розпочнеться опалювальний період, який цьогоріч буде ускладненим через широкомасштабне вторгнення рф. Домогосподарства з низьким рівнем доходів потребуватимуть грошової допомоги від держави у вигляді житлових субсидій, це стосується і громадян, які перебувають на територіях, де органи соцзахисту не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування.
У пресслужбі ПФУ пояснили, що відтепер Мінсоцполітики пропонує оновити механізм призначення субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
Як переконують у Міністерстві, використання екстериторіального принципу роботи та ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить прийняти та опрацювати документи громадян на отримання житлових субсидій і пільг в будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян, які проживали в Херсонській чи Запорізькій області, можна буде призначити у Львові чи Вінниці.
При цьому процес нарахування та виплати пільг та житлових субсидій буде відбуватися автоматично, із забезпеченням захисту персональних даних отримувачів субсидій, зокрема, від агресора. Документи зберігатимуться виключно в електронній формі.
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