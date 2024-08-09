У Курській області тривають бої, стосовно яких українське командування продовжує зберігати мовчання.
У свою чергу військові аналітики повідомляють, що один з населених пунктів вдалося зайняти без бою.
«Сили Оборони здійснили удар біля Свердліково та Олешні. Перше село вдалося зайняти в результаті бою, а друге без бою чи з мінімальними зусиллями. На КПП "Суджа" оточено близько двох взводів ворога. Горналь також було оточено», - повідомляють аналітики Deep State, додаючи, що росіяни «з переляку заховалися в місцевому монастирі».
Тим часом британські аналітики припускають, що наступ у Курській області РФ переслідує три ключові цілі України. Видання The Telegraph зазначає, що одна з них – відволікання росіян від наступу на Донеччині.
Друга мета – сприяння внутрішньому розбрату в Росії. Третя мета, зазначають у виданні, сприяти переговорам щодо обміну територіями. Мовляв, займаючи російську територію, використати це «як засіб впливу на Москву».
Втім, підкреслюють аналітики, незрозуміло, чи зможе Україна утримати села в Курській області.
Видання The Telegraph також наголошує, що наступ у Курській області свідчить, що РФ не винесла уроків із "блискавичного захоплення Ростова" вагнерівцями під час "заколоту" у червні 2023 року.
Додамо, «прорив» у Курській області прокоментували у Пентагоні. Спікер Пентагону Сабрін Сінгх заявила, що Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою і США не ввжають це ескалацією.
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