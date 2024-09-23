Ванга боялася цих знаків Зодіаку, адже серед них багато людей із екстрасенсорними здібностями, і читати таких людей дуже складно.

Ванга, відома як Нострадамус Балкан, була болгарською містикою, втративши зір під час піщаної бурі, вона стверджувала, що Бог обдарував її здатністю бачити майбутнє, дізнайтеся, яких знаків Зодіаку вона боялася і чому.

Ванга померла в 1996 році, залишивши як прощальний подарунок пророцтва, які простягаються аж до 5079 року.

Найнебезпечніші знаки зодіаку, що знаходяться під захистом вищих сил, на думку Ванги, яких вона боялася:

Леви. Всевишні сили оберігають Львів як тільки можуть. Саме тому, незважаючи на всю свою емоційність та запал, Леви вкрай рідко можуть потрапити у неприємну історію. Їм завжди вдається виходити сухими із води.

Риби. Зазвичай, представники цього знака Зодіаку не підготовлені до життя.

Життя періодично підкидає їм випробування, але вони націлені на те, щоб навчити Риб жити в реальному світі.

З кожної такої ситуації вони з легкістю можуть вийти, але для цього їм треба добре подумати.

Стрільці. У Стрільців дуже добре розвинений внутрішній голос, але вони не обходяться без знаків зверху. З самого дитинства Стрільці вміють розпізнавати ці знаки та правильно ними користуватися. Вони дуже рідко роблять помилки, а фатальні тим більше.

Лякала і рішучість Скорпіона, здатного йти головами заради своєї мети.

Джерело: thevoicemag .

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