Гороскоп на тиждень для знака зодіаку з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року.

Гороскоп на тиждень для кожного знака зодіаку починається з рідкісного чорного Молодика в Козерозі 30 грудня, який допоможе нам розпочати 2025 рік правильно.

Новий рік починається дуже вдало — з Молодика, який заохочує цей новий старт.

Місяць входить до Водолія в перший день січня, допомагаючи нам почуватися впевненіше, щоб достукатися до інших.

Гороскоп на тиждень для вашого знаку зодіаку на 30 грудня 2024 року - 5 січня 2025 року:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Цей тиждень - тріумфальний період, оскільки надихаючий Молодий місяць спонукає вас почати позитивний цикл на наступні шість місяців, особливо у вашій кар'єрі.

У міру того, як тиждень триває, дружба та зв'язки стають значнішими. Спирайтеся на свою екстравертну енергію Овна, щоб спілкуватися та заряджатися.

На цьому тижні ви сповнені енергії та бажання освоювати нові навички, але до кінця тижня не забудьте зменшити темп, щоб підготуватися до нового тижня.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Знайти мотивацію для того, що вас надихає, просто, оскільки Молодий місяць змушує вас відчувати себе сміливим у досягненні своїх кар'єрних цілей. Ви маєте ідеї, як будувати на фундаменті, який ви вже створили.

Цей тиждень сповнений щастя та спокою, оптимізму, який вам необхідний, щоб скористатися новими можливостями, які можуть вам представитися.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Молодий місяць в Козерозі дозволяє вам з'єднатися зі своєю внутрішньою дитиною і більше бути присутнім у собі. Повітряна енергія йде за Місяцем у Водолії, несучи це послання турботи про себе та довіру. Ви відчуваєте натхнення та силу, коли поєднуєтеся зі своїми інтелектуальними заняттями, каталізатором, який допомагає вам перетворити новий рік.

Рак (21 червня – 22 липня)

З енергією Молодика, що відбувається у вашому будинку стосунків, вас спонукають переосмислити, що для вас означає любов, подорож, до якої ви відправитеся протягом наступних шести місяців. Рішення швидко стають для вас ясними, даючи вам сили рухатися вперед, незважаючи на будь-які сумніви в собі. Надія, романтика та зцілення – у вашому найближчому майбутньому.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Впевнено готуйтеся до нового року, Лев. Це яскравий період, щоб привести свої плани в дію, поки Місяць у Водолії об'єднує сили з Плутоном, допомагаючи вам звертати увагу на деталі ваших планів, коли ви звільняєтеся, і дивіться вперед на нові враження, які на вас чекають.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Подумайте про свою романтичну енергію та визначте, чого ви хочете від партнера під час усіх хвилювань цього тижня. Ви можете будувати плани і бути оптимістом, що для вас, Діво, неабиякий подвиг! Хоча ви завжди будете практичні у своєму виборі, зосередьтеся на забезпеченні балансу та практичності у ваших відносинах.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Якщо ви відчуваєте вигоряння цього тижня, виділіть трохи часу на цьому тижні, щоб розслабитися і побути наодинці з собою. Будь то вдома або в просторі, який допомагає вам зосередитися та зцілитися, поважайте себе та свої потреби.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Підключіться до своєї уяви та довіряйте тому, що ви робите. Цього тижня ваша уява виходить на перший план. Думайте про майбутнє і розробляйте практичні стратегії для досягнення своєї мети, але не забувайте зміцнювати свою самооцінку і бути добрішим до себе.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Ви стаєте більш усвідомленими стосовно того, чого ви хочете на цьому тижні, що спонукає вас старанно працювати заради того, чого ви хочете досягти. Ваша пристрасть продовжує підживлюватися Місяцем у Рибах наприкінці тижня, допомагаючи вам поєднатися зі своїми цінностями та мріями.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Молодий місяць у вашому знаку на початку тижня допоможе вам зосередитися на спілкуванні та налагодженні зв'язків, оскільки ви побачите, наскільки корисними можуть бути обидва ці фактори, особливо для ваших шкільних або професійних цілей.

Новий рік і нова ера починаються з вами зараз, коли Плутон знаходиться далеко від вашого знака. Зосередьтеся та живіть не лише свою роботу, а й свої стосунки.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Коли ви готуєтеся до подолання труднощів, Молодий місяць у Козерозі навчить вас, як включити примирення у своє життя. Цього тижня позбавтеся стресу і вітайте розслаблення, роблячи перерви, якщо це необхідно.

Місяць у вашому знаку, починаючи з 1 січня, може відчуватися як пробудження, що дозволяє вам розпочати новий розділ у 2025 році. Складіть практичні плани щодо своїх звичок витрат та додайте більше напряму до своїх кар'єрних чи академічних цілей.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Краса Молодика в Козерозі робить цей період привабливим, коли ви бачите, наскільки чудові ваші друзі. Скріплюйте та піднімайте зв'язки, які у вас є, - ця система підтримки безцінна! Працюйте з іншими і слухайте їх на цьому тижні, виявляючи співчуття і доброту. Розгляньте надійні плани щодо розвитку ваших мрій.

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