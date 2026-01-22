Українцям варто бути готовими до графіків відключення світла в Полтавській області на 23 січня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 23 січня вводяться в частині населених пунктів через планові роботи, що будуть проводити, пише Politeka.net.

Про це інформує Чорнухинська територіальна громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

За інформацією Чорнухинської дільниці Лубенської «Полтаваобленерго» вимкнення триватимуть у низці населених пунктів. Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ), електрику вимикатимуть з 9 до 15 години в селі Вороньки за адресами:

Захисників Батьківщини (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94)

Першотравнева

Також обмеження вводяться у Новосанжарська селищна територіальна громада. Зокрема через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, світла не буде з 8 до 16 години.

Обмеження діютимуть у наступних населених пунках:

с.Велике Болото вулиця:

Заповідна (б. 1, 1А, 6, 8, 8а, 9а, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34а, 36)

с.Мала Перещепина вулиці:

пров.Базарний (б. 4, 6, 8, 12),

Велика (б. 5, 7а, 13, 21),

Дружби (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 36, 36а, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 55, 56, 69, 77),

Зелена (б. 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27),

Квіткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 31, 35, 36, 37),

Клименка (б. 13, 15, 15А, 17, 19),

пров.Ламаний (б. 5, 9),

Ліва Каменна (б. 19),

Лісова (б. 1, 3, 6, 7),

Лугова (б. 1, 1 а, 2, 3а, 4, 5а, 7, 8а, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38),

Молодіжна (б. 15, 19, 20, 22, 26, 28),

Незалежності (б. 29, 46, 64, 66, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 81а, 82, 84, 85, 85а, 86, 90, 94, 95, 96, 100, 105, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 129, 130, 132, 133, 134, 140, 140а, 145, 148, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237),

Новобудівницька (б. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 22, 22а, 23, 25),

Озерна (б. 16, 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 75, 77, 81а, 85, 87, 89, 91, 93, 118),

Польова (б. 54, 58),

Садова (б. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 18, 27, 29, 35, 39, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49а, 52а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 74),

пров.Тупий (б. 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 11, 13),

Урожайна (б. 4, 9, 26, 28),

Шевченка (б. 61, 63, 65, 75, 79, 94, 100, 111, 116),

пров.Шевченка (б. 61, 67, 71, 110),

Шевченки (б. 60, 104, 108, 112, 114, 118),

Шкільна (б. 9, 11, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32)

с.Маньківка вулиця:

Піщана (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21)

с.Старі Санжари провулки:

Береговий (б. 2, 4, 5, 7),

Заозерний (б. 3, 4),

Зоряний (б. 1, 3, 4, 6, 8, 10а, 12),

Катерини Мешко (б. 2, 3а, 5, 6, 7, 9),

Кленовий (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14),

Мирний (б. 1, 2),

Набережний (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14),

Озерний (б. 2, 4, 6, 7, 8, 12),

Приворсклянський (б. 1).

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 23 січня.

