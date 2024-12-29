Гороскоп Таро на 30 грудня 2024 - 5 січня 2025 допоможе кожному знаку зодіаку пережити великий тиждень важливих подій.

На цьому тижні у нас є Десятка Пентаклей і Туз Меч як колективних карт Таро.

Разом вони говорять про те, як один успіх може призвести до іншого, а потім до наступного, якщо ви продовжуватимете рухатися вперед і ніколи не дозволите енергії розсіюватися.

Тепер давайте розглянемо щотижневе прогноз карт Таро для кожного знака зодіаку на період з 30 грудня по 5 січня.

Гороскоп Таро на тиждень для вашого знаку зодіаку з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро тижня Овен: Десятка Мечів

Овен, Десятка Меч застерігає вас від нових починань цього тижня. Це особливо вірно, якщо ви підозрюєте людей у ​​своєму колі спілкування, які мають флюїди заклятих друзів або які дзвонять у дзвони вашої інтуїції, вимагаючи вашого часу, енергії та кохання. Можливо, вам не вдасться повністю обійти цю енергію, але ви можете почати робити позитивні кроки вже зараз.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро тижня Телець: Сімка Мечів

Телець, Сімка Меч нагадує вам, що не обов'язково розкривати свої секрети людям тільки тому, що вони ввічливо просять або є вашими найкращими друзями чи членами сім'ї. Ви можете вибрати зберігати все при собі, доки не будете готові, оскільки це межа, яку ви повинні встановити.

Сімка Меч також підкреслює наявність брехні та обману, тому будьте уважні і відрізняйте слова від дій.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро тижня Близнюки: Башта

Близнюки, Вежа приходить з терміновим повідомленням, щоб бути обережними з поточним часом та соціальними подіями у вашому співтоваристві. Підходьте до дебатів з емпатією та тактом, особливо до тих, що стосуються соціальних та політичних питань.

Спробуйте вступити в місцеві групи та спільноти, щоб допомагати іншим та отримувати корисну інформацію та ресурси.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро тижня для Раку: Лицар Мечів, перевернутий

Рак, перевернутий Лицар Мечей наголошує на необхідності сповільнитися, зробити крок назад і відпустити певні обов'язки, які вас обтяжують, особливо якщо ви не отримали жодної подяки чи уваги від тих, кому ви допомагаєте. Пам'ятайте, що жодні стосунки, чи то платонічні, романтичні чи сімейні, не повинні бути односторонніми.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро тижня Лев: Сила

Лео, на цьому тижні тобі випала щаслива карта Старшого Аркана - Сила, карта Лева! Будь собою цього тижня, але пам'ятай, що треба бути терплячим. Деякі ситуації відкриють свої секрети і дадуть тобі плоди твоєї праці лише через деякий час, а інші вимагатимуть більш інтуїтивних дій та духу співробітництва.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро тижня Діва: Дев'ятка Кубків

Діва, Дев'ятка Кубків говорить про надзвичайну радість та достаток гарної енергії, яка йде до вас! Ви знайдете джерела радості у своєму повсякденному житті, якщо подивіться уважніше. Любов до себе – ось кінцева мета тут.

Ваги (23 вересня - 22 жовтня)

Таро тижня Ваги: Вісімка Пентаклей, перевернута

Терези, цього тижня на вас чекає перевернута вісімка пентаклей. Перевернута енергія наголошує на необхідності будувати плани, перш ніж ви почнете діяти, спонукаючи вас зробити крок назад від швидких дій та постійного руху та дозволити собі дихати.

Як тільки ви відчуєте себе заземленим, складіть список всього, чого ви досягли на даний момент, і чого ви хочете досягти далі, щоб досягти більш масштабних цілей. Це дозволить вам скоригувати свої плани.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро тижня «Скорпіон»: Десятка Меч, перевернута

Скорпіон, перевернута Десятка Меч - це нагадування про те, що якщо те, чого ви з нетерпінням чекали, не спрацьовує так, як планувалося, Всесвіт готує вас до чогось більш відповідного для вас.

Ведіть щоденник своїх подій щодня, щоб краще розуміти те, що відбувається, і більше довіряти собі.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро тижня Стрільця: Трійка Жезлів

Стрілець, Трійка Жезлов нагадує вам про всі можливості та чудеса світу, які на вас чекають, особливо коли настане 2025 рік! Так що зробіть глибокий вдих, дозвольте своєму серцю вийти на передній план, а потім вирушайте в ці пригоди, де ви виявите зростання та розширення у всіх сферах життя.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро тижня Козеріг: Колісниця

Козеріг, Колесниця закликає вас скористатися вітром під крилами. Продовжуйте ширяти високо і рухатися вперед. Ви відкриєте собі велич, куди б ви пішли. Зараз саме час думати швидко та діяти так само швидко. Ви можете перетнути фінішну межу раніше, ніж ви думаєте.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро тижня Водолій: Ієрофант, перевернутий

Водолій, на цьому тижні у вас є Перевернутий Ієрофант як карти Таро. Оскільки це карта Старшого Аркана та символ вчителя чи наставника, вас застерігають від таких фігур у вашому житті. Перегляньте і досліджуйте свої цінності, щоб переконатися, що вас не відведуть неправильним шляхом.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро тижня Риби: Туз Кубків

Риби, Туз Кубків, нагадує вам, що ви джерело енергії. Ніколи не дозволяйте нікому применшувати це або називати вас надто емпатичними – ваші емоції – ваша сила. Спирайтеся на цю силу, щоб відкрити кар'єрні шляхи та життєву мету, яка дозволить вам використовувати ці навички на благо вашої спільноти (і вас самих). Цього тижня ви сильно натхнені на створення чогось нового та прекрасного.

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