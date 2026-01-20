Варто мати при собі резервне освітлення та врахувати графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 21 січня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 21 січня плануються через ремонтні та технічні роботи, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Таку інформацію надають в «Запоріжжяобленерго».

У зв’язку з плановими роботами частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 21 січня діютимуть за десятками адрес. Зокрема в Запоріжжі не буде електрики з 9:30 до 15:30 за такими адресами:

Макаренка: 2, 3, 5, 7, 9

Сполуки (Можайська): 63, 65

Також з 10 до 16 години триватиме плановий ремонт в будинках, що знаходяться за такими адресами:

Архітектурна: 70, 72

Військбуд: 123(їдальня), 570

Віктора Духовченко (Цюрупи): 42-64, 67-89

Вузівська: 33

Героїв Крут (12 Квітня): 24-76, 69-81, 43Б, 45, 47, 49, 53-57, 61, 60, 65, 65Б

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 196-224, 243-275

Івана Огієнка (Гастелло): 1-7, 2-8

Ігора Сікорського: 218-232

Курортна: 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103

Мальовнича: 47-91, 52-106

Покровська (Свердлова): 10, 14, 3-7, 9, 9б, 11

Троїцька (Чекістів): 10

В області також будуть діяти знеструмлення. Зокрема, з 00-00 до 23-59 не буде електрики в наступних населених пунктах:

с. Барвінівка вулиці:

Молодіжна — №12, 40

Набережна — №2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Садова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Центральна — №1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43

Шкільна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9в, 9г, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 66, 68

с. Василькове вулиці:

Степна — №8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 31, 31а, 33

Центральна — №1, 1а, 11, 13, 18, 20, 23, 26

с. Зірниця вулиця:

Зарічна — №2, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 25, 25а, 27, 28, 31, 33, 36, 46, 47, 53, 55, 64

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати графіки відключення світла.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому доступно та що потрібно для оформлення.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: хто може мати домівку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: скільки тепер платитимуть жителі.