Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що з Ради миру вийде максимум СНД, можливо, навіть без путіна, адже Трамп там усе вирішуватиме в одноосібному порядку, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Рада миру, зазначає експерт, має, за задумом, замінити ООН, очолювати все це буде Трамп, а праворуч від нього будуть президент Казахстану та Узбекистану, які вже погодилися приєднатися. Крім того, додає він, запрошення до Ради миру отримав навіть путін, мабуть, буде там миротворцем.

«Ось такою буде Рада. Значить, путін, Мірзієєв, Токаєв і Трамп. І це Рада миру. Але якщо Трамп прибрати, що ми бачимо там? СНД у чистому вигляді. Це всі, кого вдасться зібрати. З кожної країни СНД по мільярду – жебраку Трампу сорочка. Навіщо тоді називати це Радою миру? Назвіть просто СНД – Співдружність несподіваних гостей, Співдружність неочікуваних громадян, Співдружність нових державників – щоби вже зайвий раз не перейменовувати. Ось повний склад СНД за круглий стіл, а посеред сидить Трамп на золотому троні», – коментує Михайло Шейтельман.

Казахстан і Узбекистан, розмірковує експерт, – це не погано для початку, по-перше, два мільярди на кишеню, по-друге Мірзієєв і Токаєв поділяться з Трампом азіатською мудрістю, вип'ють чай, поїдять плов, це буде дуже позитивно, всім стане краще.

«А ось путін поки що свою згоду не дав. Пєсков сказав, що путін поки що придивляється до цієї ініціативи. Цікаве починання, але придивлятимемося. Тобто путін вважав зашкваром сидіти в цій раді миру, де голова Трамп в один голос має право ухвалити будь-яке рішення. путін сумнівається, приєднуватися йому чи ні. Тобто, уявіть собі, є щось у світі, чим погребував путін. путін погребував членством у Раді миру. Це, мені здається, серйозна заявка на успіх Ради миру», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Позній заявив, що на окупованих територіях росіяни винищують усе, що може називатись українським.

Також Politeka писала, що Шейтельман розповів, чому президент США накинувся зі звинуваченнями на Україну.