Могилевська провела для доньки екскурсію, показавши гримерки, знімальний майданчик та закулісне життя

Українська співачка Наталія Могилевська влаштувала своїй 4-річній дочці Соні незвичайний день, взявши її із собою на зйомки "Новорічного Вечірнього Кварталу".

Це стало для дівчинки першим візитом на роботу матері.

У своєму блозі артистка поділилася спогадами про те, як Соня відвідала знімальний майданчик. Дівчинка не брала участі у самому шоу, але з цікавістю спостерігала за процесом під час репетиції.

Могилевська провела для доньки екскурсію, показавши гримерки, знімальний майданчик та закулісне життя. Соня з цікавістю вивчала все довкола, спостерігала за налаштуванням спецефектів і навіть познайомилася з артистами. На сцені вона зустрілася з Юрієм Ткачем та Іриною Гатун, хоча трохи соромилася нових знайомств.

Співачка не приховувала радощів від цього дня: "Вперше побувала у мами на роботі… Новорічний вогник", – написала вона у соціальних мережах.

Шанувальники Могилевської були в захваті від фото та відео, залишивши багато теплих коментарів.

"Як тепло, мило слово "мама". Наталя вам дуже підходить бути мамою; Так обіймає ніжно маму, це взаємне кохання! Щастя вам; Соня Могилевська - майбутня зірка. Знайомтеся; Наталя, ви світитеся від материнства! Дивлюся на вас і радію" - пишуть у мережі.

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