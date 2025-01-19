Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 20–26 січня, досягнення цієї частини місяця завжди викликає деякі з найнесподіваніших інтенсивних енергій.

Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 20–26 січня, у міру того, як ми все більше входимо в новий рік, наші наміри на початку можуть здаватися більш значущими.

Сезон Водолія щойно розпочав гру, і трансформації та зміни, які може принести нам цей рік, повільно розкриваються.

Однак боротися з цими переживаннями набагато простіше, маючи на своєму боці деяке керівництво. І ось чому ми звертаємося до Таро за мудрістю карт!

Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 20–26 січня:

Овен

Лицар Жезлов (Перевернутий)

Овен перевірте рівень своєї енергії, перш ніж відправитися на скачки.

Перевернутий Лицар Жезлов застерігає від надто швидкого прискорення, навіть якщо у вас прямо зараз може виникнути спокуса швидко досягти всіх своїх цілей, мрій та прагнень.

Виникає спокуса просто творити чи діяти заради самого процесу, а імпульсивний біг – це не те, в чому ви погано знаєтеся – іноді це спрацьовує!

Але прямо зараз вам потрібно натиснути на гальма ... принаймні поки ви не привели свої справи в порядок.

Телець

3 Пентаклей

Телець , послухайте: цей тиждень може виявитися дуже продуктивним.

Ми знаємо, що це музика для ваших вух, оскільки Телець — один із найвідповідальніших і найпрактичніших представників зодіаку. Вам подобається залишатися в надійному, продуктивному ритмі, який налаштовує вас на стабільність і достаток, яких ви знаєте, що потребуєте і яких заслуговуєте.

З картою «Трійка Пентаклей» у рукаві ця енергія знаходиться у вашому розпорядженні прямо зараз.

Єдине, що вам також рекомендується зараз тримати своїх друзів та знайомих поряд з собою та також звертати увагу на будь-які поради, які вони можуть запропонувати. Прямо зараз командна робота справді змушує мрію працювати!

Близнюки

8 Меч

Близнюки , «обмеження» - не найвеселіша тема цього тижня ... але саме з нею вам довелося зіткнутися.

8 Мечей припускає, що ви певною мірою стримували себе. Ви можете думати, що ви недостатньо хороші або здатні зробити щось, або ви виявили, що переглядаєте всі плани та цілі, які ви раніше ставили.

Життя раптово здається набагато складнішим, хоча насправді нічого не змінилося.

Ця карта — дзвінок, який закликає побачити світ таким, яким він є насправді. У вас пов'язані руки? Чи ви просто тримаєте їх без діла через страх?

Рак

Самець

Рак, мудрість, яка тобі потрібна, знаходиться всередині тебе.

Путівник проливає світло на вашу внутрішню мудрість, досвід і світогляд. Ваші життєві філософії, ваш досвід, усі знання, які ви нагромадили — зараз саме час їх використати.

Деякі Раки можуть випробувати прориви та осяяння, а інші можуть просто поринути у спокійні сеанси медитації, які дозволять їм більш комфортно поєднатися зі своїм розумом та серцем.

Але, незважаючи ні на що, це тиждень самоаналізу, роздумів та занурення у себе.

Лев

Королева Меч (перевернута)

Лео, очисти свій розум, і шлях перед тобою теж стане ясніше.

Перевернута Королева Меч вказує на те, що ваш розум, спілкування та загальний спосіб мислення в даний момент можуть бути розсіяними, заплутаними та туманними.

Просто здається, що зараз у вас менше контролю над цією областю, і коли ви намагаєтеся її «виправити», все стає тільки туманнішим і заплутанішим. Це може бути дуже неприємним досвідом, але він також не постійний.

Зараз важливо дати собі час, терпіння та благодать. Не поспішайте з важливими рішеннями та не намагайтеся просувати плани лише тому, що ви хочете прогресу. Дайте голові прояснитися самій, перш ніж приступати до дій.

Діва

Королева Жезлов (перевернута)

Діва, у кожного бувають такі дні... навіть у такого зібраного знака зодіаку, як Діва.

Перевернута Королева Жезлов має тенденцію струшувати наші рівні впевненості. Останнім часом ви не відчуваєте себе особливо енергійним, яскравим чи впевненим у собі чи тому, що ви хочете зробити.

Бути чесним щодо цього стану буття необхідно для покращення та подолання його. Хоча може виникнути спокуса підробити впевненість чи продемонструвати силу лише тому, що ви знаєте, що інші хочуть цього від вас, ця карта відмовляє вас від цього.

Натомість цей тиждень — найкращий час для справжньої турботи про себе і любов до себе.

Терези

Сонце (перевернене)

Терези зараз почуваються, м'яко кажучи, не у своїй тарілці.

Перевернуте Сонце ускладнює ваші стосунки із самим собою, кидаючи тінь на все на вашому шляху. Радість, щастя та задоволення від речей, які зазвичай піднімають вас, раптово стали набагато важче отримати прямо зараз.

Ви, можливо, відхилилися далеко від того, чого дійсно потребує і чого хоче ваше справжнє «я». Ви відкладали свої мрії заради інших? Ви переконали себе, що робите «правильну справу», хоча ваше серце прагне чогось іншого?

Зараз саме час для чесності та самоаналізу, щоб ви могли повернутися на правильний шлях.

Скорпіон

Паж Пентаклей (перевернутий)

Практичні цілі, які мав на увазі Скорпіон, все ще витають у вашій голові... але, звичайно, нічого не відбувається відразу.

Паж Пентаклей у перевернутому положенні гальмує ваш прогрес та продуктивність. У вас є цілі та очікування, яких ви хотіли б досягти (особливо кар'єрні, фінансові та матеріальні).

Однак цей тиждень приносить некомфортну енергію, що відстає. Ви можете не мати можливості зробити практично все, що вважаєте за необхідне, і в результаті буде легко впасти в цикл сумнівів у своїх здібностях.

Важливо розірвати цикл якомога раніше. Те, що ви можете зробити помилку або не рухатися в «ідеальному» темпі, не означає, що ви взагалі нездатні. Приймайте будь-які збої в хорошому настрої та продовжуйте рухатися, Скорпіон.

Стрілець

7 Пентаклей (Перевернені)

Стрілець, ти плануєш ... або занадто багато думаєш?

Перевернута 7 Пентаклею — правильна ознака прокрастинації, але цю енергію легко замаскувати під продуктивне мислення чи планування.

Приклад? Можливо, ви сидите і обмірковуєте свої наступні кроки, а потім відчуваєте необхідність обдумати всі можливі результати, або що може піти не так, і потенційні рішення, або що ви, можливо, захочете зробити, або...

Це ніколи не скінчиться, якщо ви не зможете самостійно перевірити ці розумові моделі заздалегідь, перш ніж вони перейдуть у стагнацію. Помічайте, звертайте увагу і будьте чесні, Стрілець.

Козеріг

Туз Кубків (перевернутий)

Козеріг шукає любові і зв'язку, але може здатися, що він не шукає любові у відповідь.

Туз Кубків говорить про тип інтуїтивних, емоційно потужних та сильних зв'язків, які знаходять нас, коли ми найменше їх очікуємо. Це можуть бути стосунки, духовні пробудження чи творчі пристрасті.

У перевернутому положенні вам важко знайти та розвинути цей вид емоційної іскри. Може здатися, що ці можливості уникають вас, навіть якщо ви намагаєтеся залишатися відкритими для нового.

Однак ця карта також натякає, що ви можете знайти те, що шукаєте, в любові до себе, навмисних процедур догляду за собою і постановці невеликих цілей, які ви можете досягати для себе щодня. Іноді відкриття нових можливостей починається з ваших власних дій.

Водолій

4 Мечів (перевернута)

Водолій пручається необхідному відпочинку, якого він дійсно потребує.

4 Меч — це точка зупинки — розумово, фізично та емоційно. Вона настає після потрясінь та труднощів і, по суті, є способом Всесвіту поставити зупинку на нашому шляху, щоб ми сповільнилися та зцілилися.

Однак перевернута карта натякає, що ви не готові просто сповільнитись і зробити перепочинок. Можливо, ви чините опір заклику свого тіла до відпочинку, сподіваючись просто «прорватися» і вперто продовжувати в наступній справі.

Але важливо дозволити собі зробити паузу, Водолій.

Риби

Справедливість

Риби, рівновага в порядку.

Справедливість спонукає вас оцінювати все у вашому житті неупереджено та збалансовано та узгоджувати свої пріоритети зі своїми цінностями та очікуваннями.

Подивіться на всі сфери свого життя — любов і стосунки, кар'єру та фінанси, ваші духовні нахили, ваше серце, розум і тіло тощо. буд. Які частини вже здаються вам узгодженими, а над якими потрібно попрацювати?

Цього тижня ви розглянете всі сторони рівняння та переконайтеся, що ваші зусилля рівномірно розподілені за кожною з них.

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