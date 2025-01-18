Адвокат Ростислав Кравець навів приклад інциденту у Вишгороді, що на Київщині, де правоохоронці намагалися насильно витягнути водія з автомобіля, застосовуючи перцевий балончик.

В Україні представники Збройних сил чи інших військових формувань не мають права вчиняти насильство щодо цивільних громадян.

Про це в коментарях для Телеграфа розповідає адвокат Ростислав Кравець.

Якщо такі випадки все ж трапляються, тов варто документувати їх, щоб мати докази для подальшого розгляду.

Як діяти у випадку побиття

«Якщо поруч є поліцейський, я завжди раджу вимагати, щоб він увімкнув бодікамеру», — наголосив юрист.

За словами адвоката, наявність відеозапису з бодікамери дозволить уникнути суперечок про законність зйомки. У разі конфлікту адвокат може офіційно запросити цей запис як доказ у справі.

Водночас працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) взагалі не мають права торкатися особи чи контактувати з цивільними без належних підстав. Кравець навів приклад інциденту у Вишгороді на Київщині, де правоохоронці намагалися силоміць витягти водія з автомобіля, застосовуючи перцевий балончик.

Коли закон на вашому боці

Юрист також уточнив: якщо хтось намагатиметься знімати військових без їхньої згоди, це може вважатися порушенням. Однак у випадку фізичного насильства чи інших незаконних дій необхідно мати докази, адже без них звернення до правоохоронців може залишитися безрезультатним.

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