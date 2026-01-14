У центрі Києва, за попередніми даними, орудував один із найбільших шахрайських кол-центрів з "турецьким" корінням – на 300 осіб.



Про це пише сайт Стопкор. Публікуємо текст без правок та коментарів.





Під час викриття група невідомих людей у чорному напали на журналістів. Наразі поліція встановлює їхні особи, оголошено план-перехоплення. Про це повідомляють у Telegram-каналі "Викривач".

За попередньою інформацією, 14 січня на вулиці Гніздівського, 1 було викрито масштабний шахрайський кол-центр. За даними джерела, у приміщенні працювали понад 300 осіб, більшість із яких – громадяни Туреччини.

Повідомляється, що після появи журналістів працівники кол-центру почали поспіхом залишати будівлю. За словами очевидців, частина осіб намагалася уникнути спілкування та швидко покинути місце події.

Більше деталей ексклюзивно для СтопКору з місця подій розповів журналіст Роман Литвин. Він повідомив, що 14 січня знімальна група виїхала за адресою Гніздівського, 1 (Деснянський район Києва) за інформацією про те, що там працює великий шахрайський кол-центр на понад 300 місць.

У межах розслідування журналісти задавали питання співробітникам "офісу", які виявились іноземними громадянами (найімовірніше, з Туреччини). Однак ті нічого не могли пояснити, тікали від медійників вулицею. Однак вже незабаром на місце прибула група невідомих у кількості 25-30 осіб, одягнені повністю в чорне вбрання, з жовтими пов'язками на руках.















Вони здійснили напад на знімальну групу, відібрали у оператора камеру та безпровідні навушники, а також "задули" журналістів газом, вчинивши проти них дії, які можна кваліфікувати як розбій.

Після цього на місце стопкорівці викликали поліцію Деснянського району. Поліціянти взяли пояснення, заяви та оголосили план-перехоплення. нападників розшукують, встановлюють їхні особи. Сподіваємось, на оперативне затримання.