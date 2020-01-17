Ірландський боєць Конор Макгрегор вийде в октагон після довгої перерви, щоб битися з Дональдом Серроне в США

Вночі з 18 на 19 січня в Лас-Вегасі відбудеться великий бій у рамках турніру UFC 246. Як повідомляє Politeka.net T-Mobile Arena приїдете екс-чемпіон світу в легкій вазі Конор Макгрегор, на рахунку якого 21 перемога і 4 поразки. Його опонентом стане 36-річний Дональд Серроне - 36 перемог і 13 поразок.

В Україні пряму телетрансляцію поєдинку буде вести канал Setanta Sports Ukraine. Вона почнеться приблизно в 6:30 - 7:00 за київським часом. Побачити бій можна буде також на телеканалах «Рен-ТБ» (Росія), ESPN+ (США), BT Sport Box Office (Великобританія).

Конор Макгрегор вперше буде битися після розгромної поразки від росіянина Хабіба Нурмагомедова. У жовтні 2018 році ірландець не тільки програв, але ще і був дискваліфікований. Він не виходив в октагон більше року.

А ось Доннальд Серроне активно виступав весь 2019-й рік. Боєць провів чотири бої. Серроне відправив у нокаут Александера Ернандеса і переміг за очками Ела Яквінту. Але програв Джастіну Гэтжи і Тоні Фергюсону (сутичку зупинили медики).

Після бою з Елом Яквінтою Серроне викликав на бій Конора Макгрегора. Той відреагував у своєму фірмовому дошкульному тоні: «Ти нищеброд, а я можу зробити тебе багатим. Після підписання контракту на бій зі мною, ти подзвониш своїй дружині і скажеш одягай червоні трусики, він зробив нас багатими».

Нагадаємо, що президент UFC Дейна Уайт заявив про важливість поєдинку і озвучив свій прогноз. За його словами, Конор Макгрегор отримає реванш з Хабібом Нурмагомедовы, якщо здолає Серроне.

«Для Конора перемога в наступному поєдинку дуже важлива. Це буде грандіозна подія, яке поставить бійця в ряд претендентів на титульний бій. Якщо він переможе, я дам йому те, про що він просив. Він благав мене про це. Більше це не секрет – якщо Конор переможе Серроне наступним його суперником стане Хабіб", заявив президент UFC. Він додав, що бій з Нурмагомедовым стане найбільшим шоу і принесе рекордну суму за трансляціями.

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