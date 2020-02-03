Український боксер Олександр Гвоздик висловився з приводу військових дій в Україні

В інтерв'ю Tribuna.com українець спробував пояснити, чому, на його думку, почалася війна на Донбасі і хто є винуватцем, а також поділився думками з приводу Криму і відносин з Росією.

«Я думаю, що проблема в головах у людей. Війна — це все одно засіб наживи. Навіть якщо це священна війна за релігійними мотивами, то все одно верхівка переслідує свої матеріальні інтереси. Це може бути влада, корисні копалини і все інше. Не буває війни просто так, коли просто вирішили повоювати. Може, колись і було, за жінок, ще за когось.

Але сьогодні це все бізнес. Влаштували війну компанії, що виробляють техніку, заробляють на військовій техніці. Ніхто ж не воює просто тому, що хтось когось образив. Воюють тому, що там є нафта, якісь стратегічні території, інтереси.

Ось чому-то ми з росіянами стали ворогами. Чому? Тому що, наприклад, президенту (ред. - екс-президенту України Петру Порошенку) потрібна була димова завіса, щоб спокійно грабувати нашу країну. Як варіант.

Я не знаю, які там тонкощі. Але це точно не те, що на нас росіяни напали, щоб забрати території. Я вас благаю. Це скільки вам повинно бути років, щоб в це вірити? Що це тому, що одні говорять по-російськи, інші – по-українськи. Це ж нісенітниця. Може бути, я дурний. Але я в це не вірю", - заявив український боксер.

Крім того, ми писали, що український боксер Олександр Гвоздик зазначив, що не бачить нічого страшного в тому, щоб коли-небудь взяти участь у поєдинку на території Росії.

«Раніше, наприклад, до Олександра Усика виникали у деяких питання. Так от, для тих, хто вважає Росію «ворогом» і «загарбником»: в такому випадку чоловік поїхав у тил «ворога», на очах у тисяч «ворогів» вразив їх солдата. «Вороги» послухали український гімн, що в цьому поганого?» - заявив Олександр, передає слова боксера портал Трибуна.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.

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