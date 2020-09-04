Українська фітнес-модель Тетяна Федосєєва показала достоїнства фігури в нижній білизні
Розкішна блондинка нерідко радує своїх шанувальників жаркими фото в Instagram, повідомляє Politeka.net. Цього разу відома модель поділилася кадром з ванної.
Красуня одягла чорний мереживний ліфчик, який обтягнув її красивий бюст. Трикутні клаптики прикрили найпотаємніше, при цьому тонке мереживо внизу обтягнула струнке тіло.
Тонка талія і сталевий прес - теж кидаються в очі. А чого тільки варті пружні сідниці і накачані ніжки - не відірватися.
Тетяна лежала у ванній закинувши руки на голову. Зірка пильно дивилася в камеру, її очі були підкреслені чорним олівцем.
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У підписі модель попросила своїх підписників відзначити друга в коментарях, щоб розвинути свій аккаунт. Варто відзначити, що це нова сторінка Тетяни, а стара на цей час заблокована.
За п'ять годин пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
Нагадаємо, Тетяна Федосєєва модель родом із Запоріжжя, їй 32 роки. Раніше дівчина виступала на фітнес-турнірах.
Українка в Інстаграмі часто показує свою фігуру у відвертих нарядах.
Так, нещодавно красуня опублікувала фото в рожевому купальнику. Пишні груди ледь утримували тонкі бретельки.
У такому вигляді зірка позувала посеред пустелі.
"Трохи рожевих снів в твою стрічку Instagram", - написала Федосєєва.
Користувачі мережі прийшли в захват від форм красуні і написали їй масу приємних коментарів. І дійсно її фігура гідна похвали.
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