Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов перейшов усі межі дозволеного і принизив людей з важкими захворюваннями, крім того, він образив українців

Так, він бурхливо відреагував через ініціативу колишнього міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, яка запропонувала легалізацію медичного канабісу. Скандальний пропагандист цинічно образив тяжкохворих людей, яким потрібен канабіс, щоб полегшити біль: онкохворим і тим, хто бореться з болем після ампутації кінцівок.

Єхидні заяви прозвучали у прямому ефірі його пропагандистської передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1".

"Тобто, вона хотіла, йдучи, підсадити все-таки всю Україну на дурість? Тоді її завдання американської громадянки було б виконане?" – єхидно посміхнувся Соловйов.

На його репліку відреагував, одіозний українець В'ячеслав Ковтун. Він почав заперечувати пропагандистові та підкреслив, що подібні препарати необхідні в першу чергу важкохворим людям в медичних цілях, пояснивши, що люди стражають від нестерпного болю.