Ніщо не віщувало біди, але в один момент все життя королеви краси перевернулося

Колишня королева краси з американського штату Делавер позбулася частини черепа

35-річна Синтія Мартінес ледь не померла від розриву аневризми головного мозку та інсульту. Щоб врятувати жінку, лікарям довелося видалити їй частину черепа.

Синтія з 14 років брала участь в різних конкурсах краси і все життя вела здоровий спосіб життя.

Вона й подумати не могла, що її здоров'я без будь-якого попередження зіграє з нею злий жарт, коли рік тому їхала в гості до друзів зі своїм 6-літнім сином. В той вечір ніщо не віщувало біди, проте ледь переступивши поріг будинку друзів, Синтія впала.

Лікарі швидкої, які приїхали на виклик, помилково припустили, що у Синтії трапилася передозування наркотиками, і вкололи їй 2 ліки для блокування впливу заборонених речовин. Коли дівчину доставили в лікарню, вона вже прийшла до тями і несамовито кричала від жахливої головного болю. Після ряду обстежень лікарі діагностували у жінки розрив аневризми головного мозку. Потрібна срочна операція з трепанацією черепа.

Незважаючи на те, що хірургічне втручання було успішним, через кілька днів у Синтії стався інсульт, який викликав набряк мозку. На той момент до проблем з мозком приєдналися ниркова і легенева інфекції. Її стан був таким важким, що лікарі не давали жодних гарантій.

Через місяць після трепанації у Синтії сталося інфікування кісткового клаптя черепа, який довелося видалити. Після чого лікарі встановили жінці спеціальний розширювач для розтягування шкіри, щоб на місце видаленого кісткового клаптя можна було імплантувати синтетичну кістка. Синтія провела з деформованим черепом більше півроку, поки що 3 місяці тому їй нарешті не впровадили штучну кістку, відновивши тим самим симетрію голови.

Сьогодні Синтія впевнено йде на поправку. Вона переконана, що своїм чудовим відновленням зобов'язана людям, які весь цей час безперервно молилися за неї.

«Я вирішила публічно документувати кожен крок свого відновлення, щоб показати, чим я завдячую людям, які безперервно молилися за мене. Я буду вічно всім їм вдячна», - написала Синтія на своїй сторінці в соціальній мережі.

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