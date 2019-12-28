У столиці мирна акція протесту активістів переросла в справжні побоїще, в ході якого були сутички з поліцією

Як повідомляє Politeka, кадрами ділилися самі мітингувальники в Twitter.

Так, учасники протестів «жовтих жилетів» у Парижі зібралися на останній в цьому році мітинг, щоб нагадати владі про свої вимоги. Спершу люди рушили на площу Біржі, а потім до Північного вокзалу.

У них на плакатах було написано «Ми ні від чого не відмовляємося», «Жовтим жилетам більше року», «Ніякого перемир'я» і так далі. Більшість учасників були в традиційних світловідбиваючі жилети жовтого і салатового кольорів.

В ході мітингів сталися невеликі сутички з поліцією. Обмежилося суперечкою на підвищених тонах і штовханиною. Хоча самі правоохоронці вирішили не вдаватися до спецзасобів для заспокоєння активістів.

Як повідомлялося раніше, стартувала нова масштабна акція протесту, на якій демонстранти вимагають відставки глави держави.

Крім відставки президента, демонстранти вимагають, щоб влада знизили ціни на паливо.

Наголошується, що в Парижі організували нову акцію протесту поки президент країни Еммануель Макрон відбув до Аргентини для участі в саміті G20.

Масштабна акція «жовтих жилетів» у Парижі почалася зі зіткнень поліції і ультрарадикалів. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і затримали двох. На одній з вулиць французької столиці підпалили сміттєві баки.

Нагадаємо, на президента скоєно замах прямо на урочистих заходах.

Як повідомляла Politeka, «любовник» Макрона потрапив у черговий скандал.

Також Politeka писала, що у Франції задумали розкол територій, є перші наслідки.