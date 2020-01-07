Тіффані Аріана Трамп, 26-річна дочка американського президента Дональда Трампа, показала світу свого бойфренда

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала знімок, зроблений на одному з публічних заходів в приватній резиденції президента США Мар-а-Лаго у Флориді, передає Politeka.

У кадрі вона стоїть разом зі своїм нареченим Майклом Болусом. Він походить з родини шиїтських емігрантів з Лівану, які займаються бізнесом в Західній Африці. Мова йде про торгівлю електричними мотоциклами та велосипедами. Майкл Болус живе і навчається в Лондоні.

На дівчині – довге блакитне плаття, покрите зверху чорним мереживом, а на Майклі –чорний костюм, біла сорочка і краватка-метелик.

Пара виглядає щасливою і закоханою.

Першою коментар під знімком залишила матір Тіффані, Марла Мейплз, яка була дружиною Дональда Трампа з 1993 по 1999 рік.

«Моя прекрасна дівчинка. Я люблю тебе», – написала вона.

Разом з тим в коментарі до дочки президента набігли величезна кількість іранців, а також тих, хто засуджує США за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, залишивши тисячі гнівних послань.

Раніше ми розповідали про те, що Тіффані Трамп шокувала громадськість зовнішнім виглядом. На церемонії помилування індички, яка відбулася в Рожевому саду Білого дому напередодні Дня подяки, дівчина з'явилася сильно розповнілою.

Тіффані так додала у вазі, що у неї з'явилося друге підборіддя. Однак, судячи з фотографій щасливої міс Трамп, ця обставина зовсім її не турбує.

Нагадаємо, дочка президента забула одягнути білизну на офіційну зустріч.

Як повідомляла Politeka, дружина президента вразила зовнішністю на Хеллоуїн.

Також Politeka писала, що дивна поведінка Меланії Трамп під час зустрічі з Путіним потрапила на відео.

https://www.youtube.com/watch?v=lhWnuMWBnXk&feature=emb_logo