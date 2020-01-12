Стало відомо, як реагує на ситуацію з відмовою від королівських привілеїв Меган Маркл і принца Гаррі його брат принц Вільям
Його дуже засмучує те, що він вже не так, як раніше, близький з братом Гаррі, повідомляє британська газета Times з посиланням на одного Вільяма.
"Мені сумно з-за цього. Все, що ми можемо зробити, все, що я можу зробити – це намагатись підтримати їх і сподіватися на те, що настане час, коли ми всі будемо дотримуватися одного і те ж думки. Мені хочеться, щоб усі ми були командою", - сказав принц Вільям своєму другові.
Принц зазначив, що тепер між ними з братом немає такого єднання, як раніше, що тепер вони "окремі одиниці".
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Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл зробили заяву на наступний день після повернення з Канади. Раніше всупереч традиції вони відмовилися зустрічати Різдво з королевою і поїхали на шість тижнів з Великобританії. Все це час вони не виконували обов'язки членів королівської сім'ї.
Пізніше стало відомо, що рішення принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв викликало бурю емоцій в монаршій родині.
«Їх заяву не було повідомлено ні з ким. Це порушує весь протокол. Це оголошення війни родині... В палаці не можуть у це повірити. Є так багато питань без відповідей, але вони тільки що зробили це, не замислюючись ні про кого іншого", - заявив високопоставлений співрозмовник.
Звичайно ж таке рішення поращило і саму королеву.
«Королева Єлизавета II глибоко засмучена. Принц Уельський Чарльз і герцог Кембриджський Вільям розпечені від люті», — розповів виданню неназване джерело.
В Букінгемському палаці повідомили, що обговорення питання знаходиться на ранній стадії і що такі питання швидко не вирішуються.
Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".
Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.