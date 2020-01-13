Від цих кадрів стає не по собі

Стрибок росіянина з парашютом обернувся несподіваними наслідками і викликав шквал обговорень в мережі

Відповідний запис показав на своїй сторінці в Twitter блогер Vіtаuskаs.

«Ніколи такого не було, і тут на. У Мережу потрапили унікальні кадри підготовки до війни з агресивним блоком НАТО. Велику і непереможну наддержаву, думаю, називати не потрібно», – підписав відео автор публікації.

Никогда такого не было, и тут на. В Сеть попали уникальные кадры подготовки к войне с агрессивным блоком НАТО.

Великую и непобедимую сверхдержаву, думаю, называть не нужно 😊 pic.twitter.com/DZJQ9Da906 — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) January 13, 2020

На кадрах хлопець стрибає з парашутом, але страхувальний трос при цьому не відстібнувся. Замість того, щоб перерізати його, люди, які перебували в літаку, просто закривають двері.

У коментарях користувачі не стримували емоцій.

«Ииии... Викинули чувака на мотузці, закривай», «Не страшно, тепер при приземленні йому треба тільки швидко бігти», «Хлопець так і залишився висіти на стропі???», «Звичайно. Кому потрібні невдахи? А баби ще народять», «його звільнили і зачинили за ним двері», «Якщо розбився, то жалко пацана. На його місці могли бути ваша дитина чи чоловік. Досить було народитися на пару сотень кілометрів північніше. Сподіваюся, десантура не розгубилася і відкрила парашут вручну, неважливо який, основний або запасний», «назад небіжчиків не носять», «армія клоунів», – пишуть під відео.

Зазначимо, що на відео, найімовірніше, випадок, який мав місце в жовтні минулого року в Ленінградській області РФ.

«Члени парашутного клубу «Валькірія», не провівши належного навчання та інструктажу , не переконавшись у справності парашутного обладнання, допустили громадянина до самостійного стрибка при відсутності у нього якого-небудь досвіду і знань у парашутизмі», – писали росЗМІ.

Хлопець не загинув лише дивом. Він зміг приземлитися на запасному парашуті, але за той час, поки бовтався на стропі за бортом літака, він отримав численні травми.

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