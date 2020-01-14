Американський актор Стен Кірш вчинив самогубство – зірки серіалу «Горець» не стало 11 січня

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Twitter і Facebook.

Уродженець штату Нью-Йорк Кірш – зоряний американець, що найбільше запам'ятається глядачеві роботою у серіалі «Горець» - його персонаж Річі Райана світ на великих екранах побачив у 1992 році.

Кірш був одружений, разом з дружиною 2008 року вони заснували «Stan Kirsch Studios» - акторську студію в Лос-Анджелесі. Саме Крістін Грін і підтвердила ЗМІ, що актора не стало 11 січня - він повісився, тіло знайшли у приватному будинку, у ванній кімнаті:

«…Це велика втрата…. До роботи повернуся пізніше. Трагедія в нашій родині, заздалегідь дякуємо за розуміння…», - написала вбита горем жінка в соцмережі.

Крім роботи у «Горці», Кірш блищав ще в не менш легендарних «Друзях» - молодий кавалер персонажа Корктні Кокс-Аркет Моніки Геллар – йому вдався на славу. У «Горці» він зіграв кілька епізодів, після чого покинув серіал, але зіграв у фінальному епізоді теле-саги.

Додамо, що в мережі маса повідомлень з жалем і співчуттями сім'ї актора, а також припущень і здогадів – що ж могло стати причиною такого трагічного кінця для артиста.

Нагадаємо, раніше в аеропорті Чикаго раптово помер американський виконавець Juice Wrld.

Як повідомляють ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

8 грудня, у чиказькому аеропорті йому стало зле, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер.

За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейпи і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».

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Як повідомляла Politeka, що Жанна Фріске подала голос з того світу.

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