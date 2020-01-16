Скандальний російський депутат Володимир Жириновський налякав топ-пропагандиста Володимира Соловйова розстрілом

Перепалка між двома скандалістами сталася під час прямого ефіру пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим".

Так, одіозний Жириновський почав свою тираду з того, що зараз настав час, коли варто уникати таких небезпечних слів: "садити", "розстріляти", "посадити". Він аргументував це тим, що часи змінилися, більше не можна погрожувати комусь. На думку скандального депутата така поведінка зараз абсолютно недопутима.

Але тут втрутився топ-пропагандист Кремля Соловйов, який вирішив пригадати Жириновському, що той закликав не тільки посадити людей, але розстріляти їх.

"Володимир Вольфович, що з вами сталося? Ви особисто мене обіцяли сто разів посадити, поставити до стінки, розстріляти і заарештувати. Ви відмовляєтеся від цієї термінології", - відреагував пропагандист Кремля на репліку Жириновського.

Жириновський відповів з явною погрозою, яка прозвучала в сторону пропагандиста. Він закликав Соловйова почекати, і подивитися, що буде далі. До всього іншого, він висловлює нерозуміння, адже навіщо лякати, "коли всі розбіжаться".

"Треба на місцях залишатися всім", - з'являються Жириновський.

Варто зазначити, що російський депутат Володимир Жириновський постійний гість пропагандистських телепередач, на яких він частенько робить українофобні заяви, погрожуючи Україні розправою. Крім того, він робить ненависні заяви в бік США і інших країн, які виступають проти агресивної політики РФ.