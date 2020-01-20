Президент Росії Володимир Путін своїми рішеннями публічно визнав, що програв

Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці Facebook висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман.



За його словами, Володимир Путін знайшов спосіб, як зберегти владу довічно і, обираючи між різними варіантами, він обрав іранський.

"Адже там є більш або менш конкурентні вибори, є президент, парламент і інше, але над ними – духовний лідер нації, який призначається на цю посаду безпосередньо Аллахом. Так само, за задумом Путіна, буде і в Росії.", - зазначив він.

Попри це, політик висловив упевненість в тому, що Путін все одно програв.

"Він не зміг утримати владу із збереженням навіть абсолютно імітаційної демократії. Він не впорався із завданням збереження своїх позицій і з управлінням країною навіть у рамках тих інститутів.", - зазначив політик.

Крім того, він зазначив, що зараз Путін звалився в середньовіччі вже не тільки де-факто, але і де-юре.

"Він хотів, щоб його любили, а над ним сміються. Він хотів правити волею всієї землі, але все більше змушений спиратися на насильство – теж шлях, але, як відомо, багнети хороші всім, крім одного – на них не можна сидіти. Він хотів бути членом Клубу, на рівних і по-дружньому говорити з президентами і королями, а вони жахаються від нього, як від зачумленого. Вони, звичайно, спілкуються з них – куди дінешся, але після рукостискань ретельно миють руки і перераховують пальці", - вважає російський опозиціонер.

За його словами, своїми рішеннями він публічно визнав свою поразку.

"В моральному плані, в плані самооцінки йому більше нічого втрачати. Отже, репресії. Він більше не розраховує повернутися в Клуб – значить, нові авантюри й нові війни. Він явно ображений на невдячний народ – народ за це заплатить. Але це не назавжди. Це агонія.", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що Дмитро Медведєв оголосив про те, що уряд Росії йде у відставку у повному складі. Відповідну заяву було зроблено у середу, 15 січня, після виступу президента РФ Володимира Путіна з щорічним посланням до Федеральних зборів.

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